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Spor Davinson Sanchez milli arada şov yapıyor
Spor

Davinson Sanchez milli arada şov yapıyor

Yeniakit Publisher
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Davinson Sanchez milli arada şov yapıyor

Galatasaray’da sezonun en çok süre alan ismi olan 30 yaşındaki stoper, Kolombiya’nın Şili’yi 1-0 yendiği maçta da 90 dakika sahada kaldı, “Maçın en iyisiydi” diye övgüler aldı.

Galatasaray’ın 2026-27 sezonundaki en istikrarlı ismi olan Davinson Sanchez hem sarı-kırmızılı kulüpte hem de ülkesinde fırtına gibi esiyor. Süper Lig’de oynanan 11 maçın tamamına ilk 11’de başlayan 30 yaşındaki Kolombiyalı stoper, 950 dakika ile takımın en çok süre alan oyuncusu konumuna yükseldi. Şampiyonlar Ligi dahil toplam 15 maçta 1.310 dakika sahada kalan “Patron” lakaplı savunmacı, 1 gol ve 2 asistlik de skor katkısı sağladı.

Okan Buruk’un vazgeçilmezi olan Sanchez’in yükselen formu milli takıma da yansıdı. Kolombiya’nın Şili’yi 1-0 mağlup ettiği özel maçta 90 dakika görev yapan deneyimli oyuncu, ülkesinde günün adamı ilan edildi. El Tiempo, “Takımdaki en istikrarlı performansı sergiledi. Çok öz güvenli görünüyordu ve ileriye doğru hamleler yaptı”, AS Colombia da “Maçın en iyisiydi. Savunmada sağlamdı ve iyi ilk paslarla takımı ileriye taşıdı” diye yazdı.

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