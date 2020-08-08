Dava ile susturulmaya çalışılan Dilipak: Sıradaki gelsin!

İstanbul Sözleşmesi adeta turnusol kağıdı vazifesi gördü. Avrupai hayat tarzının uygulanmasını zorlayan ve Türk-İslam kültürüne kat’i surette muhalif olan İstanbul Sözleşmesi, kadın cinayetlerini artırdığı halde siyasi inat yüzünden halen belli bir kesim tarafından savunuluyor.

Sözleşmeyi savunanların başında feministler ve radikal örgütler geliyor.

Gazetemizin emektar yazarı Abdurrahman Dilipak’ın, sözleşmeyi savunanların fuhşiyata teşvik etmesi nedeniyle kullandığı, “fahişeler” ifadesi, yine aynı zihniyet tarafından çarptırıldı. Özellikle AK Parti içinde bir grup, Dilipak’a inatla saldırıp “fahişeler” ifadesinin kendileri için kullanıldığı konusunda ısrar etti. Bunun neticesinde Abdurrahman Dilipak için 81 ilde suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.

AK Parti içinde, özellikle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifasının ardından yaptığı açıklamayla tepkilerin odağında olan Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, başta genel merkez olmak üzere 81 il kadın kolu başkanının suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

“Sıradaki gelsin”

Yaşananların ardından birçok açıklama yapan Abdurrahman Dilipak, ilk suç duyurusu sonrası manidar bir paylaşım yaptı. Twitter hesabından Dilipak, “Harika! İlk suç duyurusu mübarek cuma günü memleketim olan Osmaniye’den. Durmak yok yola devam. Sıradaki gelsin.” diye yazdı.

AK Parti içinde, genel itibariyle tabanın taleplerine ve partinin ilkelerine muhalif hareket eden ve son olayda Dilipak’ı hedef gösteren kesim, “AK Parti içindeki AKP’liler” olarak adlandırılıyor.