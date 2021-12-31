Daum Süper Lig'e dönüyor
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de bu kez Christoph Daum ismi gündeme geldi.
Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürerken Sarı-Lacivertlilerin eski futbolcularından Serhat Akın'ın attığı Christoph Daum tweeti taraftarları heyecanlandırdı. Serhat Akın'ın “Daum hayırlı olsun mu?” paylaşımı anında binlerce etkileşim aldı.
Vitor Pereira sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Serhat Akın, Christoph Daum iddiası ortaya attı. Serhat Akın'ın "Daum hayırlı olsun mu?" paylaşımı Fenerbahçeli taraftarlarca yüzlerce beğeni ve yorum aldı.