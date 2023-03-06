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Ekonomi DASK’ın bugüne kadar ödediği tazminat miktarı 2 milyar 51 milyon 353 bin 256 liraya ulaştı
Ekonomi

DASK’ın bugüne kadar ödediği tazminat miktarı 2 milyar 51 milyon 353 bin 256 liraya ulaştı

Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun (DASK)’ın bugüne kadar deprem bölgesinde ödediği tazminat miktarının 2 milyar 51 milyon 353 bin 256 liraya ulaştığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2023-03-06 10:34:00 -
DASK’ın bugüne kadar ödediği tazminat miktarı 2 milyar 51 milyon 353 bin 256 liraya ulaştı

DASK tarafından konuya ilişkin yapılan bilgilendirmede, “Sigortalılarımızın yaralarını sarma süreçlerine destek olmak için tüm gücümüzle çalışmaya ve ödemelerini hızla gerçekleştirmeye devam ediyoruz.

Bugün itibarıyla tarafımıza ulaşan hasar ihbar sayısı 326.895 ve ödenen tazminat tutarı ise 2.051.353.256 TL'ye ulaştı.

DASK olarak öncelikli ve tek amacımız, en hızlı şekilde sigortalılarımızın tazminatlarını ödemektir. Bu doğrultuda konutlarında hasar bulunan vatandaşlarımızın ihbar kanallarımızdan herhangi bir süre kısıtlaması olmaksızın bize ulaşabileceklerini hatırlatmak isteriz” denildi.

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