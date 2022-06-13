Darwin Nunez kimdir? Darwin Nunez ne kadara hangi kulübe transfer oldu?
Fenerbahçe Teknik Direktrü Jorge Jesus'un keşfettiği futbolculardan olan Darwin Nunez astronomik bir rakama transfer oldu. Peki, Darwin Nunez kimdir? Darwin Nunez kaç yaşında? Darwin Nunez kariyeri
Jorge Jesus'un keşfettiği, Benfica'da forma giyen Darwin Nunez transfer oldu. Genç futbolcu, İngiliz ekibi Liverpool ile anlaştı. Jorge Jesus'un İspanyol ekibi Almaira'dan 24 milyon EURO'ya Benfica'ya getirdiği Darwin Nunez 100 milyon EURO'ya Liverpool'a imza attı.
Darwin Nunez kimdir kaç yaşında?
Darwin Nunez 24 Haziran 1999'da Uruguay'da dünyaya geldi. forvet pozisyonunda görev yapan Uruguaylı millî futbolcu, pofesyonel kariyerine 2017'de başladı. Penerol'den 13 milyon EURO'ya Almeria'ya transfer olan Darwin Nunez 4 Eylül 2020'de Benfica'ya imza attı. Darwin Nunez, Benfica ile çıktığı 84 maçta 47 gol atıp 16 asist yaptı.