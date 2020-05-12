Darp ya da yara izi yok! Bursa’da bir kişi caddede ölü bulundu
Bursa’da vatandaşlar tarafından cadde üzerinde bir kişinin cansız bedeni bulundu. Sağlık ve polis ekipleri olay yerine gelirken, cesette herhangi bir darp ya da yara izine rastlanmadı.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kişi, caddede ölü bulundu.
Samanlı Caddesi'nde kaldırımda bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Kimliği belirlendi
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Adem Aksakal'ın (43) hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, Aksakal'ın cesedinde herhangi bir darp ya da yara izine rastlamadı.
Ceset, ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.