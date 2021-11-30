Darp edilen 2 aylık bebeğin dedesi konuştu

Gaziantep'te, babası tarafından öldüresiye dövülen 2 aylık bebeğin dedesi Mustafa Uçar, damadının en ağır cezayı almasını istedi. Bebeğin yüzünde morluklar oluşmasından şüphelenen kızının gizli görüntü çekmeye karar verdiğini söyleyen dede Uçar, "Kızım görüntüleri izleyince konuşamadı, darp raporu almaya gittik beyin kanaması geçirdiğini öğrendik." dedi.

"Bunun gibiler içeriden çıkmasın"

Anne Semra Göç'ün babası Mustafa Uçar, hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, damadının cezaevinden çıkmasını istemediğini belirterek, "Başkaları da böyle çekmesin. Bunun gibiler içeriden çıkmasın. Başka da bir diyecek sözüm yok, uzun bir ceza alsın istiyorum." ifadelerini kullandı.

Damadının kızına daha önce de şiddet uyguladığını aktaran Uçar, şöyle konuştu:

"Kızım şüphelenmiş çekmiş, iyi etmiş. Kızım, bebeğin yüzünde morarmalar görmüş ben de 'kızım o zaman fotoğrafını çek, gizlice videoya çek, bunu yakalayayım' dedim. O da çekti, kızım konuşacak durumda değil çocuğu da iç kanama geçiriyor. Başka da bir şey söyleyemiyorum. Yaklaşık 1 yıl 3 aydır evlilerdi. Daha önce mahkemelikti bunlar, büyükler araya girdi, bende çocuğumun yuvasının bozulmaması için 'birleşsinler' dedim. Son dönemlerde avukata 'dosyayı kapatmayın' dedim. Ondan sonra biraz şüphelendik, kızım da şüphelenmiş. Kızıma telefon verdim, 'çek' dedim. Kızıma cep telefonu almıyordu belki çeker diye. Ben de cep telefonu verdim kızıma gizlice onu çekmiş. Çektiği gün telefonu kızımdan aldım. Annesi görmüş, konuşamamış, 'baba gel beni al' dedi. Ben de can güvenliği olmadığı için gittim çocuğumu aldım geldim. Sonra çocuğun gözünde bir morarma vardı 'buna darp raporu alalım' dediler, çocuk hastanesinden darp raporu aldık. Rapor için gittik ama bebek iç kanama geçiriyormuş."