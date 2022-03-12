Darısı Türkiye'nin başına! Suudi Arabistan onları idam etti
Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı terör, casusluk, cinayet, tecavüz ve diğer bazı suçlardan yargılanan 81 kişinin idam edildiğini açıkladı. Vatandaşlar bu gelişmeye "darısı Türkiye'nin başına" yorumunu yaptı.
Suudi Arabistan 81 kişinin idam edildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre; idam edilenlerin suçları arasında terör, casusluk, cinayet ve tecavüz yer alıyor.
"Darısı Türkiye'nin başına"
Vatandaşlar Suudi Arabistan'daki bu gelişmeye "darısı Türkiye'nin başına" yorumunu yaptı.