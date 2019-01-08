0553 313 94 23

Darbeciler rehinelerin arasına girmeye çalışmış

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı karargahında darbeciler tarafından alıkonulan Binbaşı Kısa, darbenin başarısız olmasının ardından bazı silahlı kişilerin rehinelerin arasına girmeye çalıştığını söyledi.

08 Ocak 2019 Salı 07:01
Darbeciler rehinelerin arasına girmeye çalışmış

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı karargahındaki eylemlere ilişkin davaya devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, darbeciler tarafında alıkonulan Binbaşı Erinç Kısa, müşteki sıfatıyla yaşadıklarını anlattı.

Olay günü Jandarma Genel Komutanlığı karargahında nöbetçi subay olduğunu belirten Kısa, odasında bulunduğu sırada içeri giren sanık İlker Çiçek'in sıkıyönetim ilan edildiğini söylediğini aktardı.

Kısa, bu duruma anlam veremediğini dile getirerek Çiçek'in yönlendirmesiyle gittiği Orgeneral Sükan Toplantı Salonu'nda darbeciler tarafından alıkonulduğunu ifade etti.

Söz konusu salonun girişinde sanıklar eski yarbay Yusuf Köz ile eski yüzbaşı Ramazan Karabulut'u silahlı gördüğünü bildiren Kısa, "İçeri geçip oturmamı söylediler. Bu zamana kadar karargahta silahlı kimseyi görmemiştim, zaten içeri silah sokmak yasak." dedi.

Salonda tutuldukları süre boyunca başlarında bekleyen silahlı askerlerin, konuşmalarına izin vermediklerini anlatan Kısa, darbecilerce alıkonulan TEM Daire Başkanı Turgut Aslan ile korumalarının bulundukları yere getirildiğini kaydetti.

İlerleyen saatlerde Albay Güven Şağban'ın da elleri bağlı olarak salona getirildiğini belirten Kısa, şöyle devam etti:

"Güven Albay'ın yanında sanık albay Erkan Öktem ve yarbay Yusuf Köz de var. Güven Albay herkesin duyabileceği şekilde, 'Bu yaptığınız anayasal suçtur, derhal silahlarınızı bırakın.' dedi. Bunun üzerine Erkan Öktem de 'Başımıza ne geliyorsa senin gibiler yüzünden.' diye karşılık verdi. Bu esnada bir tetik düşürme sesi geldi. Albay Güven'i başka bir yere götürdüler. Başımızda bekleyenler, konuşmamız halinde müdahalede bulunacaklarını söylüyorlardı. Sadece lavabo için salondan silahlı askerler eşliğinde çıkabiliyorduk. Sükan Salonu'na döndüğümde 'Uzun adamı alacağız.' gibi sözler duydum. Sabaha karşı rehineler bodrum katına indirildi. Darbenin başarısız olmasıyla o gece silahlı olanlardan bazıları biz rehinelerin arasına girmeye çalıştı."

Sanıklardan şikayetçi olduğunu belirten Kısa, davaya katılma talebinde bulundu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 07:39
  1. Ankara
  2. 15 Temmuz
  3. darbe girişimi
  4. FETÖ
  5. Fetullahçı Terör Örgütü
  6. Jandarma Genel Komutanlığı
  7. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Manavgat Irmağı'nda su seviyesi yükseldi
    1. Manavgat Irmağı'nda su seviyesi yükseldi
    2. Ünlü iş adamları arasında kanlı kavga!
    3. Darbe girişiminin lideri tutuklandı!
    4. Karın keyfini Ayder'de çıkardılar
    5. Kırıkkale'de eğitime kar engeli
    6. Sudan'da Beşir taraftarları ilk kez..
    7. Kırşehir'de okullara kar tatili
    8. Sudan’ı İsrail karıştırdı!
    9. Darbeciler rehinelerin arasına girmeye..
    10. İDO'dan sefer iptalleri
    11. Kocaeli'nde eğitime kar engeli
    12. Demokratik bir ülke bir terör örgütünü..
    13. Ve Türkiye hamlesini yaptı! Yunanistan..
    14. Bomba iddia! Suud el-Kahtani ortadan..
    15. Erdoğan'dan atama kararları
    16. Bakanlık açıkladı! Bunu yapan 700 TL..
    17. Eşekli poşet protestosuna 4 bin lira..
    18. MHP, Çameli belediye başkanı adayını..
    19. Starship’in ilk görüntüsü yayınlandı
    20. İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
    Almanların en büyük korkuları belli oldu! Listede Türkiye de yer alıyor
    Almanların en büyük korkuları belli oldu! Listede Türkiye de yer alıyor
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı
    Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı
    RTÜK o kelimeyi yasakladı!
    RTÜK o kelimeyi yasakladı!
    Çalışanlar dikkat! 6 bin 17 TL oldu
    Çalışanlar dikkat! 6 bin 17 TL oldu

    Günün Karikatürü

    8 Ocak 2019
    Komünist Çin iyice azıttı! Şimdi de İslam'a el uzatmaya kalktılar
    Komünist Çin iyice azıttı! Şimdi de İslam'a el uzatmaya kalktılar
    Sınırda kritik gelişme! Amerika bölgeye askerlerini yığıyor
    Sınırda kritik gelişme! Amerika bölgeye askerlerini yığıyor