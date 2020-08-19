Darbeci Sisi’yi korku sardı: Türkiye operasyona başlayacak

Libya’da darbeci Halife Hafter, tıpkı kendisi gibi arbeci olan Abdulfettah Sisi'den Türkiye ile ilgili bir mesaj aldığını söyledi.

Türkiye, Katar ve UMH’nin görüşmesini Sirte ve Cufra’ya saldırı hazırlığı olarak yorumlayan Sisi, Hafter’e uyarı mesajı gönderdi.

Şart koştular

18 Ağustos’ta ulaşan mesaj ile ilgili darbeci Hafter’e yakın kaynakların taleplerinin karşılanması durumunda petrol ile ilgili üretimin tekrar faaliyete geçeceğini ve ABD’nin kendileri ile ilgili ilişkilerinin yeniden düzenlenmesi konusunda adım atacaklarını söyledi.

UMH'den açıklama

Ulusal Mutabakat Hükümetine bağlı Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, üçlü görüşmelere ilişkin yaptığı açıklamada, ‘Toplantı olumlu geçti. Krizin çözümü için siyasi diyaloğun önemine dikkat çektik’ demişti.