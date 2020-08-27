Darbeci Sisi'den skandal karar: 54 milyon seçmene dava açıyor

Mısır Ulusal Seçim Kurulu, meclisin alt kanadı olan Senato seçimlerinde oy kullanmayan yaklaşık 54 milyon Mısırlıyı savcılığa sevk etme kararı aldı.

Seçim Kurulunun istatistiklerine göre, 63 milyon seçmenin yaklaşık 9 milyonu oy kullandı. Karar, yaklaşık 54 milyon kişinin savcılığa sevk edilmesine yol açacak.

Kuruldan yapılan açıklamada, bu kararın "söz konusu kişilerin Mısır devletinin seçmenlerin siyasi haklarını kullanabilmesi için gereken tüm imkanları sağlamasına rağmen ulusal görevlerini yerine getirmemeleri" gerekçesiyle alındığı belirtildi.

Seçmeni ve seçim sürecini yürütecek tarafları koronavirüs salgınına karşı korumak için ihtiyati önlemlerin alındığına ve katılım için seçmenlerin defalarca uyarıldığına işaret edilen açıklamada, oy kullanmayan kişilere 500 cüneyhi (yaklaşık 32 dolar) aşmayacak para cezaları verileceği aktarıldı.

Alınan bu karara sosyal medya medyadan çok sayıda tepki yağdı. Mısırlı gazeteci Ala el-Attar Facebook hesabından, "Şöyle bir gazete manşeti olabilir. Yaklaşık 55 milyon vatandaş savcılık önünde: Mısır'da mahşer günü." paylaşımında bulundu.

Yazar Mena Selim ise yaptığı paylaşımda, "Mısır halkı birkaç kişi dışında savcılık önüne çıkıyor" ifadelerini kullandı.