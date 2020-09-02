Darbeci Sisi, Netanyahu ile görüştü

Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye yaptığı kanlı darbeyle göreve gelen darbeci Sisi, terör devleti İsrail ile Arap devletlerinin yüz karası Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki büyük tepki çeken skandal normalleşme anlaşmasının bölgede barış yönünde atılan bir adım olduğunu öne sürdü.

Mısır Cumhurbaşkanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun darbeci Sisi'yi telefonla aradığını açıkladı.

Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı'nı kapatmasıyla bilinen darbeci Sisi, görüşmede Mısır'ın Filistin halkının meşru haklarını koruyacağını, bağımsız bir devletin kurulmasına izin vereceklerini iddia etti. Sisi, İsrail'in güvenliğini sağlayacak şekilde bölgeye barış getirecek her türlü adıma arka çıktıklarını söyledi.

İşgalci İsrail ve BAE arasındaki skandal anlaşmanın bu yönde atılmış bir adım olduğunu iddia eden darbeci Sisi, İsrail'in özellikle Filistin topraklarını ilhak etmekten kaçınarak, barış şansını zayıflatan tek taraflı önlemler almamasının önemine değindi.

Darbeci Sisi, bunun iki devletli çözüm temelinde Filistin davasının kapsamlı ve adil çözümüne ulaşmak, bölge halklarının güvenlik, barış ve refahının tesis edilmesi için Filistin-İsrail müzakerelerinin tekrar başlamasına yol açacağını öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos tarihinde işgalci İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaştıklarını bildirmişti.

Birleşik Arap Emirlikleri, 1979 yılında Mısır’ın, 1994 senesinde ise Ürdün’den sonra İsrail'le normalleşme anlaşması imzalayan üçüncü Arap ülkesi olmuş oldu.

Suudi Arabistan ise bugün terör devleti İsrail ve BAE arasında gerçekleştirilecek uçuşlarda hava sahasının kullanılmasına müsade ettiğini bildirmişti.

Tel Aviv ve Abu Dabi arasında ilk ticari uçuş 31 Ağustos'ta yapılmış, Suudi Arabistan yönetimi tarihte ilk defa İsrail hava yollarına ait uçağın hava sahasını kullanmasına müsade etmişti.