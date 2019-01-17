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Darbeci Sisi ağzına 'Barış'ı aldı

Mısır'da seçilen ilk cumhurbaşkanına darbe yaparak, Muhammed Mursi'yi destekleyen binlerce insanı katleden, on binlercesini de hapse atan diktatör Sisi, Sudan'da barış anlaşmasını desteklediğini söyledi.

17 Ocak 2019 Perşembe 16:12
Darbeci Sisi ağzına 'Barış'ı aldı

Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye darbe yaparak koltuğa oturan ABD uşağı, diktatör Abdulfettah es-Sisi ve Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit başkent Kahire’deki İttihadiyye Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmenin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, görüşmede, ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler, bölgesel konular ve Güney Sudan’daki silahlı gruplar arasında yapılan barış anlaşmasını ele aldıklarını kaydetti.

"Barış anlaşmasını destekliyoruz"

Sisi, "Güney Sudan’da istikrar ve güvenlik ortamı için taraflar arasında yapılan barış anlaşmasını destekliyoruz. Siyasi ve teknik olarak katkı sağlamaya devam edeceğiz." dedi.

Güney Sudan’ın 2011 yılında Sudan’dan bağımsızlığını kazanmasından kısa bir süre sonra ülkedeki kabileler ve silahlı gruplar arasında başlayan çatışmalar Eylül 2018’de yapılan barış anlaşmasının ardından sona ermişti.

Hedasi Barajı konusunu görüştüler

Görüşmede, Etiyopya tarafından Nil suları üzerine yapılmakta olan Hedasi Barajı konusuna da değindiklerini söyleyen Sisi, barajın tam kapasite faaliyete geçmesi durumunda Mısır’a olası etkilerini de değerlendirdiklerini belirtti.

Salva Kiir ise Mısır’ın Güney Sudan’ın istikrar ve güvenliğine verdiği desteği hatırlatarak, ülkesinin Mısır ile ilişkileri daha da güçlendirmeyi hedeflediğini söyledi.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’ye Cuba’yı ziyaret etmesi için davette bulunan Kiir, "Mısır bağımsızlığımızı kazanmadan önce dahi bizim vatanımızdı." ifadelerini kullandı.

Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit, resmi temaslarda bulunmak üzere dün akşam Mısır’a gelmişti.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 16:12
  1. Abdulfettah es-Sisi
  2. Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit
  3. Mısır
  4. Muhammed Mursi
  5. Sudan’da

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