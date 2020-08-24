Darbeci Hafter'in sözcüsü aklınca gözdağı vermeye kalktı: Karşılık veririz

Libya Ulusal Ordusu Sözcüsü Ahmed el-Mismari, Türkiye destekli Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) geçen hafta ilan edilen ateşkesi Libya Ulusal Ordusu'na saldırı hazırlığı yapmak için kullanacağını ileri sürdü.

Geçtiğimiz cuma günü ilan edilen ateşkesi bozmak için adeta kılıf arayan Mismari, "Serrac'ın inisiyatifi, sadece göstermelik bir hareket, yerel ve uluslararası kamuoyunun kafasını karıştırıyor ve Libya'daki durumla ilgili gerçek niyetleri için bir 'enformasyon kalkanı' görevi görüyor" diye konuştu.

Türkiye destekli UMH'nin Ebu Kureyn kasabasında önemli bir yığınak yaptığını tespit ettiklerini belirten Mismari, "Sirte'de Libya Ulusal Ordusu'na karşı tam teşekküllü bir askeri operasyon için yapılan hazırlıklar kapsamında önemli sayıda savaşçının, yüzlerce askeri teçhizatın ve mühimmatın bu hatta gönderildiğini belirledik" dedi.

Türkiye karşısında ağır kayıplar verip perişan olduklarını çabuk unutan Mismari, "Eğer düşman Sirte'deki güçlerimize saldırmayı düşünürse, her türlü saldırganlığa güç kullanarak karşılık veririz" diyerek aklınca gözdağı vermeye kalktı.