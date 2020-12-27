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Gündem Darbeci Hafter’in hadsiz açıklamasına Libya ordusundan cevap! ‘Bunu hesaba kat’
Gündem

Darbeci Hafter’in hadsiz açıklamasına Libya ordusundan cevap! ‘Bunu hesaba kat’

Darbeci Hafter’in Türkiye’ye karşı hadsiz savaş çağrısı sonrası, Libya ordusundan cevap geldi.

Yeniakit Publisher
2020-12-27 15:11:00 -
Darbeci Hafter’in hadsiz açıklamasına Libya ordusundan cevap! ‘Bunu hesaba kat’

Libya’nın doğusundaki isyancıların başı, Tarhuna’daki toplu mezarların sorumlusu Hafter, Libya’nın bağımsızlığının 69’uncu yıl dönümü nedeniyle yaptığı konuşmada, “Barışımızı kendi ellerimizle şekillendirmek için yeniden silaha sarılacağız. Tüm kuvvetlerimizi Libya’daki Türk kuvvetlerine karşı savaşa hazır olmaya çağırıyorum” demiş; “Türkiye’nin iki seçeneği var: Ya barışçıl bir şekilde ayrılmak ya da zorla kovulmak” şeklinde konuşmuştu.

Darbeci Hafter’e cevap Libya Ordusu Komutanı Tümgeneral Usame Cuveyli’den geldi. Cuveyli; “Sen isyancıların başısın. Toplu mezarların sorumlusu katilsin. Paralı askerlerle, Darfur katilleriyle Trablus’ta masum sivil halkı katlettin. Sana konuşma hakkını kim verdi. Savaşmak istiyorsan biz de hazırız. Savaşmanın her taraf için sonuçları korkunç olacaktır ancak vereceğimiz karşılığı da hesaba kat. Daha öncekilerden belli ki ders almamışsın.” ifadelerini kullandı.

Hulusi Akar'dan net mesaj

Akar, Darbeci Hafter'in Türkiye ve TSK aleyhindeki sözlerine ilişkin, "Bu savaş suçlusu, cani yani katil Hafter ve destekçileri bilmelidirler ki Türk unsurlarına yapılacak herhangi bir saldırı girişiminde katil Hafter unsurları her yerde meşru hedef olarak görülecektir. Böyle bir hareketi yaptıktan sonra kaçacak yer bulamazlar. Dolayısıyla herkes aklını başına toplasın" dedi.

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