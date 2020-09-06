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Dünya Darbeci Hafter milisleri Libya ordusuna füzelerle saldırdı
Dünya

Darbeci Hafter milisleri Libya ordusuna füzelerle saldırdı

Libya ordusu, darbeci general Hafter milislerinin, ülkedeki ateşkesi yeniden ihlal ederek ordu birliklerine 10 Grad füzesi ile saldırdığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-09-06 08:40:00 -
Darbeci Hafter milisleri Libya ordusuna füzelerle saldırdı

Darbeci Hafter milisleri bir kez daha ateşkesi ihlal ederek Libya ordusuna saldırdı. Saat 22.30 sularında Hafter güçleri ordu birliklerine ait noktalara 10 Grad füzesi ile saldırı gerçekleştirdi. Hafter milislerinin 21 Ağustos'ta ilan edilen ateşkesi yeniden ihlal ederek düzenlediği saldırıda can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Ateşkes kararının ardından üçüncü ihlal

Libya hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, 21 Ağustos'ta ateşkes kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen Hafter güçleri, ilk olarak 27 Ağustos'ta 12 füze saldırısı, 2 Eylül'de de 6 füze saldırısı düzenleyerek ateşkesi ihlal etmişti. Ordu kaynakları, bu saldırılarda şimdiye kadar zayiat yaşanmadığını aktardı.

 

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