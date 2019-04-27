"Darbeci Hafter 4 Türk'ü esir aldı" iddiası! Halife Hafter'e bağlı güçler, Trablus çevresinde devam eden çatışmalarda 4 Türk vatandaşını yakaladıklarını öne sürdü.

Darbeci Halife Hafter'e bağlı güçler, Trablus çevresinde devam eden çatışmalarda 4 Türk vatandaşını yakaladıklarını öne sürdü. Libya'nın doğusunu elinde tutan "Libya Ulusal Ordusu" isimli korsan oluşumun lideri Halife Hafter'e yakın kaynaklar, çatışmalarda Türkiye pasaportu taşıyan dört kişinin yakalandığını iddia etti. Türk vatandaşlarının pasaportları, Hafter güçlerine yakın kaynaklar tarafından servis edildi. Türkiye makamlarınca konuya dair bir açıklama yapılmazken, olayın doğruluğuna dair bir bilgi de paylaşılmadı. Hafter güçleri, Nisan ayının başında ülkenin başkenti Trablus'u ele geçirmeye yönelik bir saldırı başlatmıştı. Saldırılar devam ederken, Trablus'un güney bölgesinde çatışmaların yoğunlaştığı aktarılıyor. Kaynak: Mepa News

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