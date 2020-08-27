Darbe yapılan ülkede alıkonulan cumhurbaşkanı serbest bırakıldı
Mali'de 18 Ağustos'ta yapılan asker darbenin ardından alıkonulan Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita serbest bırakıldı.
Afrika ülkesi Mali'de 18 Ağustos tarihinde askeri cunta yönetimi ele geçirmişti. Darbe sonrası alıkonulan Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita dün gece saatlerinde özel tim tarafından Sebenikoro'daki rezidansına götürüldü.
Çok sayıda ülke tepki göstermişti
Mali'deki askeri darbe sonrası çoksayıda ülkeden açıklamalar gelmişti. Türkiye'nin de aralarında olduğu ülkeler, silahlı kuvvetlerin yönetime el koymasına ve Cumhurbaşkanının alıkonulmasına sert tepki göstermiş ve derhal bırakılması yönünde açıklamalarda bulunmuştu.
Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu da baskı yaptı
Ülkedeki darbe sonrası Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu da Mali'ye bir heyet göndererek incelemelerde bulunmuştu. Alıkonulan cumhurbaşkanı Keita'nın serbest bırakılması ECOWAS'ın da ilk talepleri arasındaydı.