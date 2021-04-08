Darbe talimatı ya 'hoca'dan ya locadan!

Milli iradeyi hedef alarak bir bildiri yayınlayan emekli 104 amiralin tüm bağlantıları araştırılıyor. 15 Temmuz’da ‘hoca’ görünümlü CIA Ajanı Fetullah Gülen’in talimatı ile harekete geçen cuntacıların, bu kez kimden emir aldığı didik didik ediliyor. İlk tespitler, Türkiye’deki tüm darbe ve darbe girişimlerinde olduğu gibi emekli 104 amiralin verdiği muhtırada da locaların izinin olduğunu gösteriyor. Bildirinin hazırlanmasına ön ayak olan bazı amirallerin, uluslararası masonik yapılanmaların Türkiye’deki uzantıları ile bağlantıları olduğu ortaya çıktı.

En büyük siyonist örgütün ortağı

Muhtıranın hazırlanmasına öncülük ettiği için gözaltına alınan Ergun Mengi, listedeki en dikkat çekici isim. İYİ Parti içerisindeki küreselci kanadın önemli temsilcilerinden biri olan Ergun, dünyanın en büyük siyonist yapılanması olan Council on Foreign Relations’ın (CFR - Dış İlişkiler Konseyi) Türkiye ayağı olan ‘Global İlişkiler Forumu’nun (GİF) üyesi. ABD derin devletinin sözde düşünce kuruluşu olan CFR, Washington’un dış politikasını belirliyor.

Büyük kulüp üyesi

Muhtıra dolayısıyla ifadeye çağrılan emekli amiral Atilla Kıyat’ın da dikkat çekici bir profili var. Kıyat, Türkiye’deki ‘loca’ kayıtlılarının buluşma noktası olan Büyük Külüp’ün yönetim kurulu üyesi. 1882 yılında dönemin ünlü masonu İngiltere Büyükelçisi Sir Alfred Sandison ve loca arkadaşları tarafından Cercle a’Pera ismiyle kurulan kulüp, 1944 yılında Büyük Kulüp adını almıştı.

Çevik Bir’in yakını

Kıyat’ın dikkat çekici diğer özelliği ise 28 Şubat cuntacısı Çevik Bir’e olan yakınlığı. Localarla hep içli dışlı olan Çevik Bir, emekli olduktan sonra Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası Derneği’nin bir etkinliğine katılmış ve şu ifadeleri kullanmıştı: “O kadar güzel örgütlenmiş, zamanında hangi konuyu seçeceğini bilen ve pozitif enerji veren bir sivil toplum örgütü ile beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.”

Muhtıra listesindeki tek Büyük Kulüp müdavimi Atilla Kıyat değil. Listedeki emekli tabip amiral Ertan Demirtaş da geçmiş yıllarda Büyük Kulüp’ün yönetimine aday isimler arasında. Emekli Amiral Işık Biren de Büyük Kulüp’e sık sık uğrayanlardan. Acilciler terör örgütü elebaşı Mihraç Ural’a kadar uzanan grift ilişkileri ile öne çıkan imzacı amiral Türker Ertürk de masonik yapılanmalarla içli dışlı. Ertürk ‘locaların anaokulu’ olarak anılan Lions Kulüpleri’nde verdiği boy boy pozlarla dikkat çekiyor. İmzacı amiraller arasında çok sayıda rotary-lions müdavimi olduğu belirtiliyor.