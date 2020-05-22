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Darbe iması mı? Sözcü yazarı Özlem Gürses'ten skandal sözler

Sözcü'de kalem oynatan Özlem Gürses, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin değişeceğini ima eden skandal bir tweet paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 12:10:00 -
Darbe iması mı? Sözcü yazarı Özlem Gürses'ten skandal sözler

Sözcü'de kalem oynatan Özlem Gürses, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin değiştirileceğini ima eden skandal bir tweet paylaştı. Gürses’in sözleri, sosyal medyadaki kimi kullanıcılar tarafından ‘Darbe iması’ şeklinde yorumlandı.

Sözcü yazarı, "1 haftadır Ankara'daydım... sorduklarımdan, dinlediklerimden anladığım şu; çok da uzak olmayan bir takvimde kimin Cumhurbaşkanı olacağından daha fazla kimin Başbakan olacağını konuşacağız... olası adaylara o gözle bakmakta fayda var... :)" şeklinde skandal bir iddiada bulundu.

Gürses'in tweeti, 'darbe iması mı?' sorusunu akıllara getirdi.

İşte o büyük tepki çeken tweet:

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Yorumlar

Mikail okuroğlu

Varmısınız referandum veya ortak büyük ankete yermi m......z
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Ahmet Kaya

Lütfen bu gibi insanların tweetlerini kaale alıp haber yapmayın.
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