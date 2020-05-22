Darbe iması mı? Sözcü yazarı Özlem Gürses'ten skandal sözler

Sözcü'de kalem oynatan Özlem Gürses, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin değiştirileceğini ima eden skandal bir tweet paylaştı. Gürses’in sözleri, sosyal medyadaki kimi kullanıcılar tarafından ‘Darbe iması’ şeklinde yorumlandı.

Sözcü yazarı, "1 haftadır Ankara'daydım... sorduklarımdan, dinlediklerimden anladığım şu; çok da uzak olmayan bir takvimde kimin Cumhurbaşkanı olacağından daha fazla kimin Başbakan olacağını konuşacağız... olası adaylara o gözle bakmakta fayda var... :)" şeklinde skandal bir iddiada bulundu.

Gürses'in tweeti, 'darbe iması mı?' sorusunu akıllara getirdi.

İşte o büyük tepki çeken tweet: