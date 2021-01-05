Darbe imaları sonrası Bakan Soylu'nun sosyal medyada patlayan videosu!

Türkiye'de bugün adeta bir yerden düğmeye basılmış gibi eş zamanlı gelen darbe tehditleri ve mesajlarının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 15 Temmuz darbesine dair yaptığı bir konuşma sosyal medyada patladı.

Can Ataklı'dan darbe tehditi

Hükümet düşmanlığı yarışında bayrağı en önlerde taşıyan Can Ataklı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili skandal ifadeler kullanarak darbe tehditinde bulundu.

“Darbe ihtimalini en az görenlerdenim. Darbe, hem de bugünün koşullarında darbe yapabilecek kabiliyet yok. Bana göre darbe yapmak çok zor.” diyen Can Ataklı, “Tayyip Erdoğan’ın gitmesi için çok büyük bir halk öfkesinin olması lazım.” dedi.

Ataklı konuşmasının devamında, “Büyük bir doğal afet, büyük bir deprem, başka bir doğal felaket… Çok büyük sel, çok büyük yangınlar… Hani Avustralya’yı yakan yangın vardı ya o kadar büyük yangınlar, deprem, çok büyük can kaybına yol açacak sel felaketi gibi… Ama en korkutucu olan Türkiye’nin bir askeri başarısızlık elde etmesi.” şeklinde konuştu.

İlker Başbuğ'dan darbe mesajı

Aynı gün eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, "Eğer Menderes, 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir'de erken seçim tarihini açıklasaydı, 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi. Çünkü erken seçim kararı almış bir hükümete karşı bir askeri darbenin gerçekleştirilmesi, açıkça milletin siyasi iradesine de vurulacak bir darbe olurdu. " ifadelerini kullandı.

CHP'li Canan Kaftancıoğlu'ndan Boğaziçi Üniversitesi'ne 'örgütlenme' çağrısı

Günün ilerleyen saatlerinde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da eylem yerine giderek destek verdiği ve 'örgütlenme' çağrısı yaptığı Boğaziçi Üniversitesi'nde bir grup sözde öğrenci polislere saldırarak 'katil polis' sloganları attı. Boğaziçi Üniversitesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasını protesto eden sözde öğrenciler DHKP-C marşları eşliğinde halay çekti.

Sosyal medyada Süleyman Soylu'nun videosu patladı

Gündemi meşgul eden darbe imalarının ardından sosyal medyaya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı konuşma damga vurdu. Geçtiğimiz zamanlarda yaptığı bir konuşmasında 15 Temmuz darbesini hatırlatan Soylu, "Darbe yapmaya cesaret edenler, 15 Temmuz'u mumla ararlar." ifadelerini kullandı.