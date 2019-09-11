0553 313 94 23

Dara kazılarında tanıştılar, Babil zindanlarında evlendiler

Mardin’deki Dara antik harabelerinde yapılan arkeolojik kazıda tanışan arkeolog Erkan Güzel ile restoratör Asiye Atay, hayatlarını kazı yaptıkları tarihi Babil zindanlarında birleştirdi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 10:53
Dara kazılarında tanıştılar, Babil zindanlarında evlendiler

Mardin’deki Dara antik harabelerinde yapılan arkeolojik kazıda tanışan arkeolog Erkan Güzel ile restoratör Asiye Atay, hayatlarını kazı yaptıkları tarihi Babil zindanlarında birleştirdi.


Yaklaşık 3 yıl önce Doğu’nun Efes’i olarak bilinen Mardin’in Dara Antik Kenti’nde yapılan arkeolojik kazılarda tanışan arkeolog Erkan Güzel ve restoratör Asiye Atay, evlenmeye karar verdi. Kazı aşığı çift, nikahlarını düğün salonu yerine birlikte kazı yaptıkları Babil zindanlarında yaptı. Arkadaşları tarafından Babil zindanında kurulan platform ve nikah masası ile köy çocuklarının alkışları arasında zindana giren Erkan Güzel ve Asiye Atay çifti. müzik eşliğinde bir süre dans etti. Daha sonra masaya oturan çiftin nikahları kıyıldı.


Mardin Müzesi’nde restarötör olarak çalışan Asiye Atay, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine eşi ile bir arkeolojik kazı sırasında tanıştıklarını anlatarak, "3 yıldır birbirimizi tanıyorduk. Laboratuvara getirdiği eserlerle diyaloğumuz arttı. Bir arkeolog bir restoratör kazı aşkı ortaya çıktı. Bu tarihi kentte evet demek beni çok mutlu etti" dedi.


Arkeolog Erkan Güzel ise, Dara kazılarında da çok fazla vakit geçirdiklerini söyledi. Güzel, "Sonrasında güzel bir arkadaşlığımız oldu. M.Ö. 3 bin yıllık bir eserdi ve o eseri birlikte restore ettik. Bu sürede samimi olduk. 1 buçuk yıldır nişanlıydık ve bu nikahla sonlandırdık. Dara tarihi açıdan çok önemlidir. Doğu’nun Efes’i olarak bilinen tarihi açıdan önemlidir. Arkeolog olduğum için hayalimdi. O yüzden tarihi bir yerde evlenmek istedim. Çok mutluyum" diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 10:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kütahya’da okullarda aşure ikramı
    1. Kütahya’da okullarda aşure ikramı
    2. Çineliler enişteleri Guidetti ile..
    3. Dışkı nakli bağırsak hastalıklarına..
    4. Simav’da ‘Güvenlik Toplantısı’
    5. Lüks otomobillerden panel hırsızlığı..
    6. Elazığ’da 4 kilo esrar ele geçirildi,..
    7. THY'den yeni uygulama! Resmen başlatıldı
    8. ABD Irak'taki DEAŞ hedeflerini 36 ton..
    9. Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı..
    10. Mersin Belediye Başkanı Seçer'in..
    11. Eyüp Sultan Camisi’nde Kur’an-ı Kerim..
    12. Emniyet Müdürü Çevik’ten Rektör..
    13. Bu ot yılda sadece bir ay yetişiyor
    14. INERS’19 sona erdi
    15. Belediyeden sokak hayvanları için..
    16. Mevsim geçişlerinde alerjik egzamaya..
    17. Jandarma ekipleri şüpheli araçta pala..
    18. İş kazalarında kan şekeri etkisi de..
    19. Aydın’da incir üreticisi şokta
    20. Diyarbakır annelerinin oturma eylemine..
    21. Çekirdekli kek | Özel reçetesiyle..
    22. Beyoğlu’nda okul çevrelerinde denetim
    23. Başkan Vahap Seçer’in koruma aracı..
    24. Japonya, kargo mekiğinin fırlatılışını..
    25. Ege'nin mavi sularından olimpiyatlara..
    26. Listeye bir çizik daha! Kırmızı..
    27. Konya’da apartmanda baca yangını..
    28. Şüpheli şahıslardan uyuşturucu çıktı:..
    29. Balıkçı esnafı satışlardan memnun değil
    30. Akçaova yolu bakımdan geçirildi
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2019
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim