Danıştay'dan kritik karar: Sözlü sınavla atama yapılamaz!

2012 yılında, KPSS Yönetmeliği olarak bilinen "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik"e şu hüküm eklenmiştir:

"Ek Madde 6 - Kamu kurum ve kuruluşları, özel mevzuatlarında sınav, başvuru, komisyon teşkili ve sınava ilişkin diğer hususlarda düzenleme yapmak kaydıyla, hazine avukatı ve hukuk müşaviri kadroları ile avukat kadro ve pozisyonlarına, KPSS (B) grubu puan sırası dikkate alınarak, açıktan atama yapılacak kadro veya pozisyon sayısının beş katına kadar belirlenecek adaylar için yapacakları yazılı ve/veya sözlü sınavlardaki başarı sırasına göre atama yapabilirler."

Bu hüküm doğrultusunda, hazine avukatı ve hukuk müşaviri kadroları ile avukat kadro ve pozisyonları, KPSS tercih kılavuzunda yer almamaya başlamış ev bu kadrolara, kurumların yayınladıkları ilan sonrasında sözlü sınav ile alım yapılmaya başlanmıştır.

İstanbul Baro Başkanlığının açtığı davada, Danıştay 12. Dairesi, sözlü sınav ile alım yapılmasına imkan tanıyan bu düzenlemeyi iptal etmiştir.

İPTAL KARARININ GEREKÇE METNİ

İptal kararının gerekçesi şu şekildedir:

"Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 2. maddesinde tanımlanan ve kapsamı belirlenen B grubu kadrolara yapılacak atamalarda, adayların eşit şartlarda yarışmalarını sağlayan objektif bir yöntem olan merkezi sınavdan sonra her türlü öznel değerlendirmeye açık bulunan ikinci bir sınavın yapılması, merkezi sınavın nesnel sonuçlarını kısmen dahi olsa etkisiz kılacağı gibi, sözü edilen sınavın tek aşamalı olarak sözlü şeklinde yapılması halinde de sınavın yargısal denetimi yetki ve şekil unsurları ile sınırlandırılmış olacaktır.

Bu nedenle, kamu kurum ve kuruluşlarında hazine avukatı ve hukuk müşaviri kadroları ile avukat kadrolarına, merkezi sınav sonuçları ve adayların tercihleri dikkate alınarak yerleştirme ve atama yapılması gerekirken, aynı hukuksal durumda olan diğer B grubu kadrolardan farklı olarak, bu kadrolara atamada ikinci bir sınav yapılmasının öngörülmesi eşitlik ilkesine aykırı olduğundan ve sübjektif değerlendirmelerin oluşabilmesine yol açıcı etkileri bulunduğundan dava konusu Ek 6. madde ile getirilen düzenlemede, bu maddenin yürürlüğüne ilişkin 2. ve yürütülmesine ilişkin 3. maddelerinde hukuka uyarlık görülmemiştir.

Nitekim İdari Dava Daireleri Kurulunun, 10/09/2015 tarihli ve E:2015/949 sayılı YD itiraz kabul kararı da bu yöndedir."

KARAR NE ANLAMA GELİYOR?

Bu karara göre, hazine avukatı, hukuk müşaviri ve avukat kadrolarının artık ÖSYM'nin yayımladığı KPSS tercih kılavuzlarında yayımlanması gerekmektedir. Ancak bu karar Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun nihai kararı sonrasında kesinleşecektir.