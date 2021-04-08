Danıştay’dan flaş karar! TSK’da başörtüsüne izin geldi

Milli Savunma Bakanlığı 2017 yılında TSK kıyafet yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Değişikliğe göre, kadın subay, astsubay ve askeri öğrencilerin resmi kıyafetlerinin üzerine türban takabilecekleri belirtildi.

Bu değişikliğin laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle konu Halkın Kurtuluş Partisi tarafından Danıştay’a taşındı.

2'ye karşı 3 oyla ret

Danıştay 2. Dairesi, TSK’de türban serbestliğine izin veren yönetmelik hakkında oylama yaptı. Danıştay, yönetmeliğin iptali talebini 2’ye karşı 3 oyla reddetti.

AİHM kararı örnek gösterildi

Kararda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne göre dinsel bir sembolün toplumda nasıl algılandığı konusunun ulusal makamların takdirinde olduğu, başörtüsünün gündelik yaşamın bir parçası haline geldiği belirtilerek “Bu da başörtüsü takan bireylerin diğer kişiler üzerinde sistematik bir baskı oluşturmadığını göstermektedir. Mevzuatımızda kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin başı örtülü olarak çalışmasını açıkça yasaklayan bir kanun hükmü bulunmamaktadır” denildi.

Laiklik ilkesine aykırı değil

Kararda türbanın gündelik yaşamın bir parçası haline geldiğine dikkat çekildi ve laiklik ilkesine aykırı olmadığı belirtildi.