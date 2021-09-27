Danıştay'da iki üye eşcinsellere destek verdi! HKP üyelerin isimlerini kodlayarak verdi

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), 20 Mart 2021'de Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine ilişkin yürütmenin durdurulması talebi ile Danıştay 10. Dairesi'ne başvurmuştu. Danıştay, bu talebi oy çokluğu ile reddetti. İki üye karara, "telefisi güç ve imkansız zararlar doğacak" gerekçesi ile şerh koyarak eşcinsel sapkınlığa destek verdi.

'Gerçek hakim ve savcıların sayılarının artacağına inanıyoruz'

HKP Genel Merkezi tarafından, Danıştay 10. Dairesi'nin kararına ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. AK Parti iktidarının hedef alındığı açıklamada, "Partimiz, İstanbul Sözleşmesinin tek bir imzayla feshedilmesine karşı yürütmenin durdurulması ve işlemin iptali için dava açmıştı. Açılan bu davada Danıştay yürütmenin durdurulması talebimizi oy çokluğuyla reddetmiştir. Bizler AKP’gillerin hukuk bürosuna dönüştürülmüş yargıdan farklı bir karar da beklemiyorduk." denildi. Eşcinsel sevici üyelere destek verilen açıklama, "Vicdanlarının sesini dinleyen iki hâkimin, iki hukukçunun, çoğunluk kararına karşı oyları ve gerekçeleri umut vericidir. AKP’gillerin iktidardan tekerlenme süreçleri hızlandıkça bu gerçek hâkim ve savcıların da sayılarının artacağına inanıyoruz." ifadeleri ile devam etti.

Eşcinsel destekçisi Danıştay üyelerinin adını açıklayamayıp kodladılar

Danıştay 10. Dairesi'nde, eşcinsellere destek vererek "bu sözleşmeyi Cumhurbaşkanı feshedemez" diyen iki üyenin adı ise HKP tarafından açıklanamadı. Her iki üyenin de ad ve soyadları kodlanarak aktarıldı. Karara şerh koyan üyelerin adları, İ. T. ve A. S., olarak paylaşıldı.