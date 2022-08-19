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Spor Danimarkalı milyoner Türk kulübünü satın aldı! Sürpriz yatırım az önce resmileşti
Spor

Danimarkalı milyoner Türk kulübünü satın aldı! Sürpriz yatırım az önce resmileşti

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'den TFF 1. Lig'e düşen Göztepe'nin yüzde 70 hissesi Danimarkalı işadamı Rasmus Ankersen tarafından satın alındı.

Yeniakit Publisher
2022-08-19 15:36:00 -
Danimarkalı milyoner Türk kulübünü satın aldı! Sürpriz yatırım az önce resmileşti

Göztepe, kulübün yüzde 70 hissesinin Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen’in şirketi Sport Republice devredildiğini duyurdu.

Göztepe Spor Kulübü, kulübün yüzde 70 hissesinin devri için Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen’in şirketi Sport Republic ile imzaların atıldığını duyurdu.

İzmir ekibinden yapılan açıklamada, "İmzalar atıldı. Sport Republic ve Göztepe artık birlikte." denildi.

İlk yabancı yatırımcı

Rasmus Ankersen, Göztepe Sportif AŞ'de Mehmet Sepil'in hisselerini resmen devralmasıyla Türk sporuna ilk yabancı yatırım oldu. Avrupa'da birçok kulüp, ABD, Çin, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden yatırımcılar tarafından yönetilirken, İzmir'in 1925 yılında kurulan 97 yıllık temsilcisi Göztepe, Türk futbolunda ilk yabancı yatırım alan kulüp oldu.

Rasmus Ankersen kimdir?

Danimarka'da Midtjylland'da takım sorumlusu olarak göreve getirilen ve takımı uluslararası başarıya ulaştıran 39 yaşındaki iş insanı, kulübü şampiyon yaparak, Avrupa arenasına çıkardı. Rotayı İngiltere'ye çeviren Ankersen ilk olarak Brendford'ta görev aldı. Brendford'u yaklaşık 6 yıl boyunca yöneten Ankersen, kulübü 74 yıllık tarihinde ilk kez Premier Lig'e çıkardı. İngiltere'de 2021 yılında Sport Republic adlı bir spor fonunun kurucu ortaklarından olan Ankersen, 2021'de Southampton'ın sahibi oldu. Futbolculuk geçmişi de bulunan Ankersen'in 18 yaşında Midtjylland formasıyla çıktığı ilk maçta yaşadığı ciddi sakatlık sonrası futbol hayatı sona erdi. Ancak futboldan kopmayan Ankersen, Midtjylland'ta teknik adamlık görevi üstlenip, altyapı projeleri geliştirdi. Danimarka'da Midtjylland efsanesini yaratan adam olarak anılan Rasmus Ankersen, genç yaşına rağmen futbola yaptığı yatırımlarla adını dünyaya duyurdu.

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Yorumlar

selva

katarli almis olsaydi kiyameti koparirlardi bazilari

Enver Miral

Admin abi haberleri İŞ İNSANI yerine İŞ ADAMI İŞ KADINI şeklinde yazın lütfen. . ("İş insanı" tabiri lgbtcilerin icadı)
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )
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