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Aktüel Danimarka'daki aktivistten, Moria Kampı'ndaki refakatsiz çocukların ülkeye kabulü için eylem
Aktüel

Danimarka'daki aktivistten, Moria Kampı'ndaki refakatsiz çocukların ülkeye kabulü için eylem

Aktivist Mette Nielsen: - "Moria Kampı'nda çocuklar kendilerine zarar veriyor, intihar ediyor, cinsel saldırıya uğruyor ve Yunan polisi tarafından işkence görüyor" - "Yetersiz beslenmiş, travma geçirmiş, çamur ve çöpler arasında uyuyan çocuklar gördüm. Çoğunun bir çadırı ya da uyku tulumu da yok"

Yeniakit Publisher
2020-08-28 11:10:33 -
Danimarka'daki aktivistten, Moria Kampı'ndaki refakatsiz çocukların ülkeye kabulü için eylem

KOPENHAG (AA) - DAVUT ÇOLAK - Danimarka’nın, Yunanistan’daki düzensiz göçmenler arasında bulunan refakatsiz çocukları ülkeye kabul etmesini isteyen aktivist Mette Nielsen, Danimarka’nın farklı şehirlerinde peluş oyuncaklarla eylem düzenliyor.

Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Moria Kampı'na sığınan binlerce düzensiz göçmen arasındaki refakatsiz çocukların çok zor şartlar altında kampta bulunduğunu belirten 27 yaşındaki Nielsen, Danimarka’nın 500 refakatsiz çocuğu kabul etmesi için 500 peluş oyuncakla düzenlediği eyleminin amacını ve Yunanistan’da yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Nielsen, Danimarka’nın 6 şehrinde yaptığı eylemin ardından 7’ncisini de başkent Kopenhag'ın 100 kilometre güneybatısındaki Slagelse kentinde gerçekleştirdiğini söyledi.

Hedefinde 3 şehirde daha eylem düzenlemek olduğunu belirten Nielsen, Danimarka’nın 10 farklı şehrinde konuya dikkat çekmek istediğinin altını çizdi.

Aktivist Nielsen, sözlerine şöyle devam etti:

"Amacım, Danimarka’nın sorumluluk almasını ve Moria Kampı'nda bulunan refakatsiz çocuklara yardım elini uzatmasını sağlamak. Moria Kampı'ndaki çocukların sadece aileleri değil, her şeyi eksik. Su, yemek, yatacak bir yatak ve tabii ki peluş oyuncak. Eylemimde, peluş oyuncak seçmemin nedeni 'güven' vermesinden dolayı. Oyuncakları, refakatsiz çocuklar Danimarka’ya geldiklerinde onlara hediye edeceğim."

Eylemini yardım kuruluşu Halklar Arası Yardımlaşma (Mellemfolkeligt Samvirke) ile gerçekleştirdiğini aktaran Nielsen, "Halklar Arası Yardımlaşma ile Danimarka’nın 500 refakatsiz çocuğu kabul etmesi konusunda fikir birliğine vardık. Bu yüzden eylemimi 500 peluş oyuncakla gerçekleştiriyorum." ifadesini kullandı.

- "Gördüklerim ve yaşadıklarım hiç aklımdan gitmiyor"

Nielsen, Midilli Adası’nda sığınmacılara yönelik çalışmalarda bulunduğunu ve yaşadıklarının kendisinde derin izler bıraktığını vurgulayarak, "Moria Kampı'nda hiç çalışma fırsatım olmadı çünkü kampta çalışmak isteyenlere çok zor izin veriyorlar. Ancak Midilli’de sığınmacılara yönelik farklı projelerin içinde yer aldım, özellikle çocuklara yönelik." dedi.

Nielsen "Gördüklerim ve yaşadıklarım hiç aklımdan gitmiyor. Yetersiz beslenmiş, travma geçirmiş, çamur ve çöpler arasında uyuyan çocuklar gördüm. Çoğunun bir çadırı ya da uyku tulumu da yok. Yani en temel ihtiyaçlar." ifadesini kullandı.

Çocuklarla konuştuğunda, çocuklardan birinin kendisine "ölmek istiyorum" dediğini aktaran Nielsen, 6 yaşındaki küçük çocukların bile hayattan ümidi kestiğini ve ölmek istediklerini söyledi.

- "Çocuklar, Yunan polisi tarafından işkence görüyor"

Nielsen, “Moria Kampı'nda çocuklar kendilerine zarar veriyor, intihar ediyor, cinsel saldırıya uğruyor ve Yunan polisi tarafından işkence görüyor." dedi.

Aktivist Nielsen, çocuklara güvenli bir yaşam sağlanması için Danimarka’nın da diğer Avrupa ülkeleri gibi dayanışma içinde olarak çocuklara yardım elini uzatması gerektiğinin altını çizdi.

Gerçekleştirdiği peluş oyuncaklı eylemin sosyal medyada duyulmasının ardından bazı yerel politikacıların kendisiyle irtibat kurarak, refakatsiz çocukları kabul etmeye hazır olduklarını söylediklerini kaydeden Nielsen, bunun gerçekleşebilmesi için hükümetin ve parlamentonun onay vermesi gerektiğini vurguladı.

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