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Spor Danimarka Galler'i devirdi
Spor

Danimarka Galler'i devirdi

EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Galler'i 4-0 yenen Danimarka, çeyrek finale çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-06-26 21:05:00 -
Danimarka Galler'i devirdi

Galler ile Danimarka, Johan Cruijff Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Danimarka 4-0 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Danimarka'ya galibiyeti getiren golleri, 27., 48. dakikada Dolberg, 89. dakikada Maehle ve 90+6. dakikada Braithwaite kaydetti.

Danimarka bu sonuçla çeyrek finale yükseldi. Danimarka çeyrek finalde Hollanda-Çekya maçının galibiyle karşılaşacak.

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