Danimarka Galler'i devirdi
EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Galler'i 4-0 yenen Danimarka, çeyrek finale çıktı.
Galler ile Danimarka, Johan Cruijff Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Danimarka 4-0 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.
Danimarka'ya galibiyeti getiren golleri, 27., 48. dakikada Dolberg, 89. dakikada Maehle ve 90+6. dakikada Braithwaite kaydetti.
Danimarka bu sonuçla çeyrek finale yükseldi. Danimarka çeyrek finalde Hollanda-Çekya maçının galibiyle karşılaşacak.