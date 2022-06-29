Damarlarınızı tertemiz yapacak sır tarif
Vücudumuzdaki en büyük damarlar kalbimizin etrafındakilerdir.
Vücudumuzdaki diğer damarların aksine, bu damarlar kas yapısıyla sarılıdır. Tükettiğimiz yiyeceklerdeki yağ, işlenmiş yiyeceklerdeki zararlı maddeler zaman içerisine birikerek damarları tıkar.
Size vereceğimiz karışım tarifiyle damarlarınız tertemiz olacak.
Damarlarınızı tertemiz yapacak sır tarif
Malzemeler
1 parça zencefil
8 diş sarımsak
8 limon
3 litre su
Nasıl yapılır?
Limonları dilimleyin. Ardından zencefil ve sarımsağı temizleyin ve tüm malzemeleri blenderdan geçirin. Su ile karıştırarak kaynamaya bırakın. Son olarak soğumasını bekleyin ve şişeleyin.
Yemeklerden 2 saat önce boş mideye bir bardak tüketirseniz zaman içerisinde kan değerleriniz düzelmeye başlayacaktır.