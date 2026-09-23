Dalgıç kıyafetiyle kıyıda ölü bulundu!

Aydın’ın Didim ilçesinde kıyıda bulunan cansız bedenin kimliği belirlendi.Edinilen bilgiye göre, Didim Taşburun mevkiinde dün akşam saatlerinde dalgıç kıyafetli bir sahsın cesedi kıyıda bulunmuştu. Cesedi fark eden çevredeki balıkçılar durumu Jandarma ve Sahil güvenlik ekiplerine bildirdi. Yapılan araştırmada sahsın Söke ilçesinde muhasebe yardımcılığı yapan evli ve bir çocuk babası 66 yaşındaki Üzeyir Taşyumru olduğu balık tutmak için denize girdiği tespit edildi. Savcılık incelemesinin ardından şahsın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Taşyumru'nun kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.