Dünyaca ünlü markaların üreticisi battı! Dev Türk tekstil şirketi iflasın eşiğinde

İstanbul 16. Asliye Ticaret Mahkemesi, Vişne Tekstil ile şirket ortakları Fatih İsmet Kılıç ve Levent Yaşarlar’ın kesin mühlet talebini değerlendirerek karara bağladı. Mahkeme, 16 Eylül 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere şirket ve ortakları hakkında 1 yıl süreyle kesin mühlet uygulanmasına hükmetti. 2009 yılında kurulan firma, ağırlıklı olarak İngiltere ve Almanya pazarlarına yönelik kadın ve erkek giyimde kot pantolon, etek, ceket ve tulum üretimi yürütüyordu.