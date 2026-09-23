Dünyaca ünlü markaların üreticisi battı! Dev Türk tekstil şirketi iflasın eşiğinde
ASOS, Next ve Otto gibi devasa küresel hazır giyim markalarına denim üretimi yapan İstanbul merkezli Vişne Tekstil, artan maliyetler ve küresel pazardaki daralma kurbanı olarak konkordato sürecine girdi. İstanbul 16. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin hakkında 1 yıl kesin mühlet kararı verdiği 550 çalışanlı dev şirketin, aylık 150 bin adetlik üretim kapasitesine rağmen nakit akışındaki bozulmayı aşamadığı görüldü. Yüksek işçilik maliyetleri ve döviz kuru baskısının derinden sarstığı sektörde yaşanan bu devasa kriz, tekstil dünyasında geniş yankı uyandırdı.