Ankara’da sağanak sonrası yol çöktü! Onlarca araç çukurun içinde kaldı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ankara Keçiören'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından yol çöktü. Gülgün Sokak’ta oluşan çukurda onlarca araç mahsur kaldı.
Ankara’nın Keçiören ilçesinde sağanak yağışın ardından bir sokakta yol çöktü.
Olay, Keçiören ilçesi Gülgün Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışın etkisiyle yol çöktü. Yol kenarında bulunan onlarca araç oluşan çukurun içinde kalırken, çevredeki vatandaşlar olay yerine gelen belediye ekiplerine tepki gösterdi. İtfaiye ekipleri, mahsur kalan araçları kurtarmak için çalışma başlattı.