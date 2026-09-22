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Gündem New York'ta kritik zirve! Başkan Erdoğan Katar Emiri Al Thani ile bir araya geldi!
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New York'ta kritik zirve! Başkan Erdoğan Katar Emiri Al Thani ile bir araya geldi!

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New York'ta kritik zirve! Başkan Erdoğan Katar Emiri Al Thani ile bir araya geldi!

Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya diplomasisinin kalbinde yoğun temposunu aralıksız sürdürüyor. Kürsüden mazlumların haklarını haykıran ve küresel sisteme meydan okuyan Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile kilit bir ikili görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için geldiği New York’ta temaslarını sürdürüyor. Birleşmiş Milletler kürsüsünden önemli mesajlar veren Erdoğan, daha sonra ikili temaslarına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevi 31 Aralık’ta son bulacak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konular ele alındı.

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