BM zirvesi öncesi dikkat çeken hamle! Şara vatandaşlarla aynı sandalyeye oturdu

BM Zirvesi için New York’a giden Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD'de yaşayan Suriyeli vatandaşlarla bir araya geldi. Salonda kendisi için hazırlanan lüks protokol koltuğuna oturmayan Şara, koltuğunu çıkarıp vatandaşlar gibi sade bir sandalyeye geçti.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği New York'ta Suriye diasporası ile bir araya gelen Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, kendisi için önceden hazırlanan protokol koltuğunu, sandalye ile değiştirdi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Birleşmiş Milletler (BM) 81'inci Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'nin New York kentine geldi.

Şara, Genel Kurul görüşmeleri öncesi ABD'deki Suriye diasporasından heyetle bir araya geldi.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ile görüşmenin gerçekleştirileceği salona gelen Şara, burada dikkat çekici anlara da imza attı.

SANDALYEYE OTURDU

Salonda kendisi ve Şeybani için önceden hazırlanmış protokol koltuklarda oturmayan Şara, koltukları vatandaşların oturduğu sandalyeler ile değiştirdi.

"MÜTEVAZILIKTAN SANDILAR, KOLTUK RAHAT DEĞİL"

Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen BM Zirvesi'nde de benzer biri durumu yaşayan Şara buna atıfa bulunarak, “Geçtiğimiz yıl mütevazılıktan istediğimi sandılar, koltuk rahat değil.” ifadelerini kullandı.

GEÇEN YIL DA AYNI DURUM YAŞANDI

Öte yandan Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ile birlikte geçtiğimiz yıl düzenen BM Zirvesi kapsamında da protokol düzenine damga vurmuştu.

Etkinlikte Şeybani'ye standart bir sandalye verildiğini gören Şara, kendisinin oturduğu rahat koltuğu kaldırttı ve aynı sandalyeden talep etmişti.