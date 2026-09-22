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Yaşam Hatay'da korku dolu anlar! Havai fişek ormanı tutuşturdu
Yaşam

Hatay'da korku dolu anlar! Havai fişek ormanı tutuşturdu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Hatay’ın Arsuz ilçesinde ilk belirlemelere göre vatandaşlar tarafından atılan havai fişeğin ormanlık alana isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

Hatay’ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının nedeni olarak ilk belirlemelere göre havai fişek gösterildi.

 

Yangın; Arsuz ilçesi Hüyük Mahallesi’nde ormanlık alanda meydana geldi. Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevler, ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesiyle geniş alana sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında ormanlık alan zarar görürken, soğutma çalışmasının devam ettiği öğrenildi. Öte yandan ilk belirlemelere göre; yangına vatandaşlar tarafından atılan havai fişeğin neden olduğu tespit edildi. Jandarma ekiplerinin konuyla ilgili çalışma başlattığı öğrenildi.

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