Yahudi gaspçılar gözünü Suriye topraklarına dikti: Yerleşim yeri kurmak için Golan’a sızdılar
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Filistin topraklarını gasbeden ve Suriye'nin güneyinde toprak gasbı ve yasa dışı yerleşim talep eden ‘Yahudi gaspçılar’ olarak adlandırılan Bashan Öncülerine mensup 14 işgalcinin, Suriye'ye sızdığı ortaya çıktı.
The Times of Israel gazetesinin haberinde, İsrail işgali altındaki Suriye toprağı Golan Tepeleri'ne gelen Bashan Öncülerine mensup 14 İsraillinin sınırı aşarak Suriye’nin güneyine girdiği aktarıldı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Suriye’ye sızan grubun yakalandığı ve gerekli işlemlerin yapılması için İsrail polisine teslim edildiği bildirildi.
HÜKÜMETİN AÇIK DESTEĞİ ARKALARINDA
Açıklamada, İsrail ordusunun Suriye’deki "faaliyetlerine engel teşkil eden ve bölgedeki güçlerinin güvenliğini tehlikeye atan" söz konusu olayın kesin bir dille kınandığı aktarıldı.
Kendilerine Golan Tepeleri ve güney Suriye'nin Tevrat'taki adından esinlenerek "Bashan Öncüleri" adını veren grup, Yahudi yerleşimleri kurulması çağrısıyla sık sık Suriye'ye giriyor.
İsrail'in aşırı sağcı hükümetinin bazı mensuplarının açık desteğini alan Bashan Öncüleri hakkında bugüne kadar herhangi bir cezai yaptırımda bulunulmadı.