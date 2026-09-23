Döviz kurları güne farklı başladı
Dolar güne 48,83 liradan, avro ise 55,84 liradan başladı. Günün ilk işlemlerinde dolar yükseliş eğilimi gösterirken, avroda düşüş görüldü.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Dolar güne 48,83 liradan, avro ise 55,84 liradan başladı. Günün ilk işlemlerinde dolar yükseliş eğilimi gösterirken, avroda düşüş görüldü.
İstanbul serbest piyasasında dolar 48,83 liradan, avro ise 55,84 liradan güne başladı.
Günün ilk işlemlerinde 48,83 liradan alınan doların satış fiyatı 48,83 lira olarak gerçekleşti. 55,84 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 55,84 lira seviyesinde oluştu.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 48,82 lira, avronun satış fiyatı ise 55,95 lira olmuştu. Bu rakamlara göre dolar yeni güne sınırlı bir yükselişle başlarken, avroda ise düne kıyasla hafif bir gerileme görüldü.
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