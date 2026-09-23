Gören gözlerine inanamıyor: Dağları tek başına kırmızıya boyadı!
Polonya'da turistlerin akın ettiği Tatra Dağları, sonbaharın gelişiyle birlikte ziyaretçilere görsel şölen sunuyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Polonya'da turistlerin akın ettiği Tatra Dağları, sonbaharın gelişiyle birlikte ziyaretçilere görsel şölen sunuyor.
Bölgenin en tanınan noktalarından olan “Czerwone Wierchy (Kızıl Tepeler)” özel bitki örtüsü sayesinde sonbaharda kendine özgü bir görünüme kavuşuyor.
DAĞLARIN KIRMIZI RENGE BÜRÜNMESİNİN NEDENİ BU BİTKİ Tatra Milli Parkı (TPN) yetkisi Tomasz Zajac dağlık bölgenin kırmızı renge bürünmesinin nedeni "sit skucina" adı verilen yüksek dağ bitkilerinden olduğunu söyledi.
KİLOMETRELERCE UZAKTAN GÖRÜLEBİLİYOR Bitkinin sezonluk renk değişimi geçirdiği, geniş alanları kaplayan dağ yamaçlarındaki kırmızı renk kilometrelerce uzaktan dahi görülebiliyor.
DOĞASEVERLERİN GÖZDE MEKANI Yürüyüş tutkunlarının uğrak noktalarından olan Kızıl Tepeler; Ciemniak, Krzesanica, Malolaczinal ve Kopa Kondracka olmak üzere dört ana zirveden oluşuyor.
Uzmanlar dağdaki kırmızı rengin sit skucina bitkisinin ekolojik bit işleve sahip olduğunu belirterek, bitkinin kök yapısı sayesinde dağ yamaçlarındaki toprağı sabitliyor.
Bitki erozyon riskini de önlerken bölgenin ekosistemini korumaya da yardımcı olduğu tespit edilmişti.
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