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Bir CHP klasiği: Ankara'da yol çöktü, onlarca araç suya gömüldü!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bir CHP klasiği: Ankara'da yol çöktü, onlarca araç suya gömüldü!

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yağışların ardından yol çöktü. Çöken yoldaki onlarca araç suya gömüldü.

#1
Foto - Bir CHP klasiği: Ankara'da yol çöktü, onlarca araç suya gömüldü!

VATANDAŞ İTFAİYEDEN YARDIM İSTEDİ

#2
Foto - Bir CHP klasiği: Ankara'da yol çöktü, onlarca araç suya gömüldü!

Olay, Keçiören ilçesi Gülgün Sokak'ta meydana geldi.

#3
Foto - Bir CHP klasiği: Ankara'da yol çöktü, onlarca araç suya gömüldü!

Akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışın etkisiyle yol çöktü.

#4
Foto - Bir CHP klasiği: Ankara'da yol çöktü, onlarca araç suya gömüldü!

Yol kenarında bulunan onlarca araç oluşan çukurun içinde kalırken, çevredeki vatandaşlar olay yerine gelen belediye ekiplerine tepki gösterdi. İtfaiye ekipleri, mahsur kalan araçları kurtarmak için çalışma başlattı.

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