Bir CHP klasiği: Ankara'da yol çöktü, onlarca araç suya gömüldü!
Ankara'nın Keçiören ilçesinde yağışların ardından yol çöktü. Çöken yoldaki onlarca araç suya gömüldü.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ankara'nın Keçiören ilçesinde yağışların ardından yol çöktü. Çöken yoldaki onlarca araç suya gömüldü.
VATANDAŞ İTFAİYEDEN YARDIM İSTEDİ
Olay, Keçiören ilçesi Gülgün Sokak'ta meydana geldi.
Akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışın etkisiyle yol çöktü.
Yol kenarında bulunan onlarca araç oluşan çukurun içinde kalırken, çevredeki vatandaşlar olay yerine gelen belediye ekiplerine tepki gösterdi. İtfaiye ekipleri, mahsur kalan araçları kurtarmak için çalışma başlattı.
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