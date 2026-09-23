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Tillo’da görenleri şaşırtan güneş olayı! Yüzyıllardır değişmedi

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Tillo’da görenleri şaşırtan güneş olayı! Yüzyıllardır değişmedi

Siirt’in Tillo ilçesinde, İbrahim Hakkı Hazretleri’nin 263 yıl önce kurduğu ışık düzeneğiyle gerçekleşen güneş hadisesi, vatandaşların yoğun ilgisiyle takip edildi.

#1
Foto - Tillo’da görenleri şaşırtan güneş olayı! Yüzyıllardır değişmedi

İbrahim Hakkı hazretlerinin hocası İsmail Fakirullah hazretlerinin kabrinin başucunu güneşin ilk ışınlarıyla aydınlatmasını sağlayan düzenek, 23 Eylülde yeniden gerçekleşti. Saat 06.20’de meydana gelen hadise yaklaşık 5 dakika sürdü.

#2
Foto - Tillo’da görenleri şaşırtan güneş olayı! Yüzyıllardır değişmedi

Tillo ilçe meydanında düzenlenen program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda İbrahim Hakkı hazretlerinin hayatını ve güneş hadisesinin oluşumunu anlatan belgesel gösterilirken, ilahiler seslendirildi. Vatandaşlar, meydana kurulan dev ekrandan güneş hadisesini takip etti.

#3
Foto - Tillo’da görenleri şaşırtan güneş olayı! Yüzyıllardır değişmedi

Programda konuşan Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya, Tillo’nun ilmi, manevi ve kültürel birikimiyle önemli bir merkez olduğunu belirtti. İbrahim Hakkı hazretleri tarafından inşa edilen ışık düzeneğinin yalnızca bir mühendislik çalışması olmadığını ifade eden Vali Kızılkaya, bunun aynı zamanda vefa, saygı ve sadakatin somut bir göstergesi olduğunu söyledi.

#4
Foto - Tillo’da görenleri şaşırtan güneş olayı! Yüzyıllardır değişmedi

Güneş hadisesinin her yıl 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde gerçekleştiğini belirten Vali Kızılkaya, tarihi mirasın korunarak gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti. Tillo güneş hadisesinin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer aldığını hatırlatan Vali Kızılkaya, etkinliğin ilçenin tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtılmasına katkı sunduğunu kaydetti.

#5
Foto - Tillo’da görenleri şaşırtan güneş olayı! Yüzyıllardır değişmedi

Etkinliğe AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Anayasa Mahkemesi Üyesi Kenan Yaşar, Tillo Kaymakamı Tanju Çanakcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Özdemir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ceylan Yaman, protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

#6
Foto - Tillo’da görenleri şaşırtan güneş olayı! Yüzyıllardır değişmedi

Program kapsamında Siirt Kızılay Şubesi tarafından vatandaşlara çorba ve simit ikram edildi. Güneş hadisesi programı, vatandaşların türbeyi ziyaret ederek dua etmesiyle sona erdi.

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