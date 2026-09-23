Tillo’da görenleri şaşırtan güneş olayı! Yüzyıllardır değişmedi

Programda konuşan Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya, Tillo’nun ilmi, manevi ve kültürel birikimiyle önemli bir merkez olduğunu belirtti. İbrahim Hakkı hazretleri tarafından inşa edilen ışık düzeneğinin yalnızca bir mühendislik çalışması olmadığını ifade eden Vali Kızılkaya, bunun aynı zamanda vefa, saygı ve sadakatin somut bir göstergesi olduğunu söyledi.