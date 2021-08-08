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Gündem Dalaman'daki yangından yüreklere su serpen haber
Gündem

Dalaman'daki yangından yüreklere su serpen haber

Muğla'da Dalaman Havalimanı yakınlarında çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-08-08 17:44:00 -
Dalaman'daki yangından yüreklere su serpen haber

Muğla'da Dalaman Havalimanı yakınlarında çıkan orman yangınının kontrol altına alındığı bildirildi.

Yangına 3 helikopter, 2 uçak ve karadan çok sayıda ekiple müdahale edildi.

Köyceğiz, Milas, Menteşe, Seydikemer, Kavaklıdere ve Yatağan ilçelerinde devam eden orman yangınlarına müdahale sürerken Dalaman Havalimanı yakınlarındaki Kuzpınar mevkisinde orman yangını çıktı.

Yangına 3 helikopter, 2 uçak ve karadan çok sayıda ekiple müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında 3 hektarlık alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmasına başlandı.

 

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