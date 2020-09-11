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Ekonomi Daikin Türkiye’ye “Sıfır Atık Belgesi”
Ekonomi

Daikin Türkiye’ye “Sıfır Atık Belgesi”

Daikin Türkiye, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 12 Temmuz 2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sıfır Atık Yönetmeliği’ni en hızlı şekilde uygulayarak sektöründe İstanbul’un “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazanan ilk şirket oldu.

Yeniakit Publisher
2020-09-11 09:54:00 -
Daikin Türkiye’ye “Sıfır Atık Belgesi”

“Sıfır Atık Projesi” kapsamında Daikin Türkiye AŞ Genel Merkezi ve Daikin Akademi binalarında tüm masa altı çöp kovaları kaldırılarak gerek çöp poşetlerinin israfı gerekse atık yönetimi daha kolay hale getirildi. Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 ve sonrası pandemi sürecine de entegre edilen projeyle tıbbi atık üniteleri binalarda daha uygun yerlere konumlandırıldı. Daikin Türkiye, bu çalışmasıyla atıkların yönetilebilir bir süreç ile sisteme kazandırılmasını, atıkların minimum seviyeye çekilmesini, atık bilincinin sadece iş ortamında değil, bireysel alanlara da yayılan bir olgu haline gelmesini amaçladı.

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