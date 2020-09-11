Daikin Türkiye’ye “Sıfır Atık Belgesi”

“Sıfır Atık Projesi” kapsamında Daikin Türkiye AŞ Genel Merkezi ve Daikin Akademi binalarında tüm masa altı çöp kovaları kaldırılarak gerek çöp poşetlerinin israfı gerekse atık yönetimi daha kolay hale getirildi. Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 ve sonrası pandemi sürecine de entegre edilen projeyle tıbbi atık üniteleri binalarda daha uygun yerlere konumlandırıldı. Daikin Türkiye, bu çalışmasıyla atıkların yönetilebilir bir süreç ile sisteme kazandırılmasını, atıkların minimum seviyeye çekilmesini, atık bilincinin sadece iş ortamında değil, bireysel alanlara da yayılan bir olgu haline gelmesini amaçladı.