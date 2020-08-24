Dahlan, Hafter’e çalışmış

Yakup Sarıçiçek

Filistin’den kaçtıktan sonra Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) yerleşen ve bu ülkenin “truva atı” gibi çalışan Muhammed Dahlan, BAE’nin tüm kirli işlerinde ortaya çıkıyor.

BAE-İsrail anlaşmasında da rol oynayan Dahlan’ın Prens bin Zayed’in Libya’daki kirli işlerini de yürüttüğü ortaya çıktı.

Libya’da darbeci Hafter’e militan taşıyan ve binlerce silah gönderen BAE’nin bunu Dahlan üzerinden halledip, kendisini akladığı bildirildi. BAE’nin parayı Dahlan’ın Karadağ’daki şirketi üzerinden Ruslara aktardığı belirlendi.

Prens bin Zayed’in parayı Dahlan’ın Karadağ’daki şirketine aktardığı, onun da parayı Hafter’e gerekli desteği vermesi için Rus Wagner grubuna gönderdiği belirlendi. 2012 yılında Karadağ vatandaşlığını ülke başbakanının “kefilliği”yle alan Dahlan’ın Karadağ ve Sırbistan’da çok etkili ve rahat olduğu bilinen bir gerçek.