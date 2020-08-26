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Dünya Dahlan Filistin'de darbe yapmaya hazırlanıyor
Dünya

Dahlan Filistin'de darbe yapmaya hazırlanıyor

BAE tetikçisi Muhammed Dahlan’ı Filistin yönetimini ele geçirmek amacıyla oluşum içerisinde olduğu iddia edildi. Kritik iddia İsrailli eski Beytüllahim Askeri Valisi Moshe Alad’a ait.

Yeniakit Publisher
2020-08-26 07:23:00 - 2020-08-26 07:31:49
Dahlan Filistin'de darbe yapmaya hazırlanıyor

İslam dünyasının yüz karası Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve terör devleti İsrail arasındaki olumlu hava başka bir boyuta taşındı. Batı kuklası BAE siyonist yönetimin isteklerini yerine getirmeye başladı.

İsrailli eski general ve eski Beytüllahim Askeri Valisi Moshe Alad kritik bir iddia ortaya attı. İsrail’de yayınlanan Hoyam gazetesinde yayınlanan yazısında Alad, ismi 15 Temmuz hain darbe girişimi ile de anılan BAE tetikçisi Muhammed Dahlan’ın Filistin’de yeni bir oluşum işin harekete geçtiğini ileri sürdü.

Alad yazısında “ABD tarafından desteklenen BAE, Veliaht Prens Muhammed bin Zayed'in danışmanı olan Dahlan'ı desteklemeyi planlıyor. Dahlan, Mahmud Abbas'ın yerini alacak kişi olarak lanse ediliyor. Çünkü Abbas'ın selefleriyle aynı çıkmazda devam ettiği inancı, Körfez liderlerini yeni, modern ve sürdürülebilir bir yol oluşturmaya sevketti” dedi.

Dahlan’ın kadrosu

Dahlan’ın Batı Şeria ve Gazze'de İsrail dostu bir devlet kuracak tecrübeye sahip olduğunu kaydeden Alad “Gelişinin pürüzsüz olmasını sağlayacak kadroyu da çoktan kurmaya başladı. Demokratikleşme, merkezi yönetim, ekonomik reform, turizm, bankacılık, altyapı ve yenilikçi sanayi yatırımları gibi Körfez'de öğrendiği her şeyi hayata geçirmeyi planlıyor” ifadelerini kullandı.

Dahlan’ın Filistin’de hemen kabul görmeyeceğini ancak yoluna zor kullanarak devam edeceğini kaydeden İsrailli general şunları yazdı;

“Özellikle Batı Şeria'da kendilerini potansiyel mirasçılar olarak gören Cibril el-Rajub, Mahmud el-Alul, Tevfik el-Tayravi ve Macid Faraj gibi isimleri unutmamak gerek. Tüm bu isimler Batı'nın ve İsrail'in desteğiyle Dahlan'ı zorla lider yapma girişiminin ortalığı kan gölüne çevirebileceğini biliyor.”

Silahlı milis kampları kuracak

BAE tetikçisi Dahlan’ın Filistin’de silahlı milis kampları kurmaya hazırlandığını belirten Alah sözlerini şöyle tamamladı;

“Yakın gelecekte kamp hazırlıkları hakkında bir şeyler duyarsanız kafanız karışmasın. Sakın siyasi kamplar olarak düşünmeyin. Daha çok silahlı milislerin olduğu kamplardan söz ediyorum. Dahlan, Ramallah’taki liderliği tek bir kurşun sıkmadan ele geçirebilecek mi, yoksa bir Filistin iç savaşını izlemek zorunda mıyız? Her iki durumda da geri sayım başladı.”

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Yorumlar

alo

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