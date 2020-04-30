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İSLAM

Daha sonra 61 gün tutarım diyerek oruç bozmak mübah mıdır?

Ramazan-ı Şerifi eda ettiğimiz şu günlerde oruç ibadetine dair bir çok konu araştırılıyor. Zaruri bir sebebi olmadığı halde 'Daha sonra 61 gün tutarım diyerek oruç bozmak mübah mıdır' sorusu da oldukça araştırılan konuların başında geliyor. İşe yanıtı...

Yeniakit Publisher
2020-04-30 13:49:00 -
Daha sonra 61 gün tutarım diyerek oruç bozmak mübah mıdır?

Oruç ibadetiyle müşerref olduğumuz şu günlerde, vatandaşlar birbirinden ilginç soruların cevabını arama motorları sayesinde bulmaya çalışıyor. Bunlardan biri de, hiç bir gerekçeli nedeni olmaksızın, 'Daha sonra 61 gün tutarım diyerek oruç bozmak mübah mıdır?' sorusu... Akit, sizler için bu sorunun yanıtını araştırdı... İşte cevabı...

BİLEREK ORUÇ BOZMANIN HÜKMÜ NEDİR?

Orucu kasten, yani mazereti olmadığı halde bilerek bozmak, Ramazan’ın hürmetine saygısızlıktır ve büyük günahtır. Hz. Peygamber (s.a.s), orucunu bu şekilde bozanların keffâret ile yükümlü olacaklarını belirtmiştir (Buhârî, Savm, 30; Hibe 20; Nafakât, 13; Keffârâtü’l-eymân, 2-4; Müslim, Sıyâm, 81). Oruç keffâreti, iki kamerî ay veya 60 gün ara vermeksizin oruç tutmaktır. Bir orucun bozulduğu gün için tutulur. Yani Ramazan orucunu bozan kişinin 61 gün oruç tutması gerekmektedi. Buna da gücü yetmeyen kişi, 60 fakiri bir gün ya da bir fakiri 60 gün doyurur. Bu keffâretin yanında ayrıca, tövbe edilmesi ve bozulan orucun da kazası gerekir (Merğînânî, el-Hidâye, II, 261-262).

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