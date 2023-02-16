Daha sahaya çıkmadı ama dillerden düşmüyor! Uzman kaynaklardan ciddi uyarılar...

Süper Lig'in lideri Galatasaray, ocak ayı transfer dönemine de hızlı bir giriş yaptı. İtalya'nın geleceği olarak gösterilen Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray'a transfer olması dünya basınında da büyük yankı uyandırdı.

Süper Lig'de devre arasının en flaş transferine Galatasaray imza attı. Sarı - kırmızılılar İtalyan devi Roma'dan 23 yaşındaki Nicolo Zaniolo'yu kadroya kattı.

Galatasaray, Roma ile yapılan anlaşma gereği, beş sezona yayılmış şekilde 15 milyon Euro bonservis ödeyecek. Bir sonraki satıştan elde edilen karının yüzde 20'si de İtalyan kulübüne verilecek.

Galatasaray ile Zaniolo arasında 4,5 yıllık sözleşme imzalandı. Yıldız oyuncu bu sezonun ikinci yarı için 900 bin Euro alırken, sonraki sezon için 2 milyon 750 bin Euro kazanacak.

Sessiz sedasız İstanbul'a getirilen Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo, önceki sabah yine gözlerden uzak şekilde sağlık kontrolünden geçirildi. Nef Stadyumu'nda başlatılan afet bölgelerine yönelik yardım kampanyasına mesai harcayan sarı-kırmızılı kulüp, Zaniolo transferi ile bu anlamlı organizasyonu gölgelemek istemedi.

İtalyan oyuncu, Galatasaray yönetiminin bu kararını anlayışla karşıladı ve sosyal medya hesaplarından transferiyle ilgili paylaşımda bulunmadı. 23 yaşındaki ofansif orta saha, depremzedeler için yaptığı 400 bin TL'lik bağışla da takdir topladı.

Roma kulübüne yakın kaynaklar, Nicolo Zaniolo ile ilgili tüm merak edilenleri; Fanatik.com.tr'ye anlattı.

ROMA'DAN NEDEN AYRILDI?

"Roma onu aslında yazın satmak istiyordu. Geçen sene takım arkadaşlarıyla ilişkisi kötüydü. Yeni bir kontrat istiyordu, ancak Roma bu nedenlerden dolayı onu satmak istiyordu. Asıl sürpriz ise devre arasında ayrılması. Sezon sonu ayrılması bekleniyordu."

"Çok gençti ve özgüveni çok yüksekti. Artık bir oğlu var ve o da artık olgunlaştı. Galatasaray'da aynı sorunları yaşayacağını düşünmüyorum."

"Aralarında sorun vardı ancak geçmişte kalmıştı. Mourinho son maçta, taraftarların Nicolo Zaniolo'yu ıslıklamalarına karşı onu savunmuştu.

Ayrılık kararı almasının arkasındaki asıl neden bu değildi. Bence asıl ayrılık nedeni artık Roma 3-5-2 oynuyor. 4-2-3-1 veya 4-3-3 değil. Ben nedenin bu olduğunu düşünüyorum."

"Bence kaldırabilir. Bunu başarabilir. Roma'da da az bir baskı yok, ancak bu konuda iyimserim. Zaniolo bununla başa çıkabilir."

"Galatasaray'da daha çook sağ kanatta oynayacaktır. 4-2-3-1'in sağ kanadında...

Kesinlikle evet. Ben Teknik Direktör Roberto Mancini'nin onu kadroya alacağını düşünüyorum.

TRANSFER İTALYA'DA NASIL KARŞILANDI?

"İtalya'daki taraftarlar, daha küçük olarak görülen liglere saygı duyuyor. Taraftarlar Zaniolo'nun gelecek yıl İtalya'ya dönmesini veya Premier Lig gibi bir lige döneceğini tahmin ediyorlar."