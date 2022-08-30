Daha önce böylesini duymadınız halıları yıkamadan pırıl pırıl yapabilirsiniz

Evin kendini gösteren ama aynı zamanda en çabuk kirlenen eşyalarından biri halılardır. Son yıllarda halı kullanımı azalmaya başlamış olsa bile her evde varlığını korumakta ve uzun süre korumaya da devam edecek gibi görünüyor. Halı yıkama kendi imkanlarımızla çok zor ve meşakkatli bir işlem. Halı yıkama firmalarına verdiğinizde ise bilmediğiniz bir yer olduğu zaman halı gittiği gibi geri gelebiliyor. Nişasta ve karanfil formülü ile suya sabuna dokunmadan halı yıkamadan halı temizliğini yapabileceksiniz. Halı temizliğinde kullanılan doğal ürünler ile evinize kimyasal ürünler sokmak zorunda kalmayacaksınız. Halı yıkaman halıları ilk günkü gibi pırıl pırıl yapmanın yolları ise şu şekilde…

TEK İHTİYACINIZ OLAN ŞEY MISIR NİŞASTASI

Mutfak dolapların birinde kesinlikle mısır nişastası vardır. Su ve sabun olmadan halıyı hiç yerinden kaldırmadan elektrik süpürgesi ve nişasta ile halınızı kolayca temizleyebilirsiniz. Nasıl mı?

Bunun için öncelikle yeterli miktarda mısır nişastasını alarak halınızın üzerine serpin. Bu işlemi gerçekleştirirken nişastayı eşit miktarda ve halının tüm noktalarına gelecek şekilde döktüğünüzden emin olun. Serpmiş olduğunuz mısır nişastasını halının üzerinde 3-4 saat boyunca bekletin. Ardından elektrik süpürgesi yardımıyla halının üzerindeki mısır nişastalarını süpürün. Bu basit işlem halınızın pırıl pırıl parlamasına yardımcı olacaktır.

Temizlik işlemine başlamadan bir kabın içerisinde ihtiyacınız olan tüm bu malzemeleri karıştırın. Ardından halınızın üzerine eşit miktarda serpin ve bir diş fırçası yardımıyla tüylerinin arasına doğru yedirin. Bu işlemin ardından en az iki saat boyunca bekleyin. Bekleme süreniz ne kadar uzun olursa halınızın üzerinde yer alan bakterilerin çok daha büyük bir kısmı yok olacak. Ertesi gün halınızın üzerini bir elektrik süpürgesi ile iyice temizleyin. Halınızın yeni hali sizi bile şaşırtacak!

HALI TEMİZLEME TOZU

Halılarınızı halı temizleme sabunu ya da halı temizleme tozu ile de temizleyebilirsiniz. Halı temizleme sabunu kullandığınızda su ile durulama yapmak durumunda kalacağınız için halı temizleme tozu daha avantajlı bir yöntem.

Bunun için bir paket halı temizleme tozunu halınızın üzerine eşit miktarda serpin. 30 dakika boyunca beklettikten sonra süpürün.

Dijital Baskılı Halı Yıkanabilir mi?

30° Derecede sıkma olmadan makinada yıkanabilir. Temizlemesi çok kolaydır. Üzerine toz, saç biriktirmez.

Önemli: Kurutma makinası kullanılmamalıdır. Halıyı kuruturken gölgede kurutulması tavsiye edilir. Güneşte kurutulur ise renk solmasına neden olabilir. ! Elde kendiniz doğal halı şampuanı ile veya halı yıkama fabrikasına verebilirsiniz. Silinebilir yüzeye sahiptir. Ilık ve sabunlu suyla silebilirsiniz.

Dijital bask halı nasıl yıkanır?

Dijital baskılı halılar üzerinde elektrikli süpürge kullanılabilmektedir. Yaşam alanının kullanım sıklığına bağlı olarak her gün, iki güne bir veya haftada iki kere elektrik süpürgesiyle halı temizlenebilir. Bu işlem, toz ve kirlerin halının derinliklerine işlemesini engelleyecektir.

Kaymaz tabanlı halı elde nasıl yıkanır?

30 derecede yıkayın. ·Sıkma yaptırmayın. Deterjan kullanmayın. Jel tabanlı halı ise, jel kısmını güneşe getirmeyin. Dökülmüş sıvı veya elektrik süpürgesiyle çıkmayan özel lekeler için en etkili yöntem doğal sabun kullanmaktır. Halı yıkaması için evimizde bulunan amonyak, leke çıkarıcı vb. gibi temizlik ürünlerin yerine sabun ve suyun kullanılmasını öneriliyor.