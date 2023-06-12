Daha 24 yaşında genç bıçaklandı! Kavgayı ayırmaya çalıştılar, silahlı kavga kanlı bitti
Bursa'nın Mudanya ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı. Çıkan silahlı kavga ciddi şekilde 1 kişi yaralandı.
Halitpaşa Mahallesi Yeni Caddesi'nde, aralarında husumet bulunan M.D.N (27) ile D.B.I.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Üzerinde tabanca ele geçirilen D.B.I, olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Mudanya Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Polis, kaçan M.D.N'nin yakalanması için çalışma başlattı.
(24) tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.D.N, yanındaki tabancayla ateş ederek D.B.I'yı yaraladı.
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