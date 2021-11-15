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Yerel Dağıtım firmasında korkutan yangın
Yerel

Dağıtım firmasında korkutan yangın

İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde bir dağıtım firmasında çıkan yangın söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 14:32:00 -
Dağıtım firmasında korkutan yangın

Çekmeköy'de bir dağıtım firmasının soğuk hava deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Koçullu Mahallesi Karasu Caddesi üzerinde bin metrekarelik alanda kurulu bir dağıtım firmasının soğuk hava deposunda bulunan straforlarda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ederek kısa sürede söndürdüğü yangın sonucu iş yerinde hasar oluştu.

Öte yandan yangın anı vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarınca kaydedildi.

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