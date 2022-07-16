Dağıstan göçmeni Ümit Özdağ'ın 'Suriyeli' yalanı yine elinde patladı! Kezzap olayının aslı bambaşka çıktı

Sosyal medya bugün yeni bir provokasyon ile çalkalandı. Irkçı çıkışlarıyla sık sık gündeme gelen ve kendisinin de Dağıstan göçmeni olduğu öğrenilen Ümit Özdağ tarafından ortaya atılan yalanın aslı bambaşka çıktı.

'Yüzüne kezzap attı' iddiası

Sosyal mecrada paylaşılan bir videoda küçük çocuğun yüzüne Suriyelilerin kezzap attığı iddia ediliyordu.

Olayın aslı farklı çıktı: Suriyeli değil oyun oynadığı arkadaşı atmış

Bazı ünlü isimler de bu videoyu paylaşarak Suriyelilerin ülkeden gönderilmesini istedi. Ancak gerçek bambaşka çıktı.

Konya’nın Meram ilçesinde 9 yaşındaki Yusuf İsmail Candan, parkta oyun oynadığı 12 yaşındaki arkadaşı ile tartıştı. Bu sırada G.E.H. elindeki sıvıyı Yusuf İsmail Candan’ın yüzüne fırlattı.

Kezzabı atan çocuk yakalandı

Hastaneye kaldırılan Candan, tedavi altına alındı. Olayın ardından kezzabı atan çocuk da yakalandı.

"Kezzap olduğunu bilmiyordum"

12 yaşındaki şüpheli attığı sıvının kezzap olduğunu bilmediğini söyledi.

G.E.H, “Oynadığımız yıkık bina içerisinde dolu su bidonu gördüm. Bidonun içerisinde su olduğunu zannederek oyun amaçlı Yusuf’a fırlattım. Dökülen sıvı nedeniyle benim de elim ve ayağımda yanıklar oluştu. Maddenin kezzap olduğunu bilmiyordum” dedi.

Serbest bırakıldı

G.E.H. ifadesinin ardından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

"Kim sorumluysa cezalandırılmasını istiyoruz"

Oğlunun acılar içinde olduğunu belirten Paşa Candan, "O çocuk kezzabı nereden nasıl aldı bilmiyoruz. Çocuğumdan para istemiş, oğlum da vermemiş. Elindeki sıvıyı oğlumun üzerine doğru fırlatmış. Kim sorumluysa cezalandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Ümit Özdağ 'Babasıyla konuştum' demişti

Öte yandan Ümit Özdağ, yalanlarına bir yenisini ekleyerek şu ifadelerde bulunmuştu:

"Şimdi çocuğun babası ile konuştum. Olay 45 gün önce olmuş. Suçlu Suriyeliler yakalanmış, yargı süreci başlamış.1 yabancının başına 1 şey gelince Zafer Partisi kışkırttı diyenlere sorum şu:Bu çocuğun yüzüne 20 TL için kezzap dökenleri kim kışkırttı?Türk düşmanı Suriyeli yalakaları"

Mustafa Sandal da sazan gibi atladı

Diğer taraftan provokasyona hazır bekleyen magazinci güruh da sazan gibi olaya atladı. Mustafa Sandal isimli şarkıcı da Suriyelileri hedef alarak provokasyona çanak tuttu.